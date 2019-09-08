Песков: Москва сожалеет, что не удается решить ряд важных проблем в отношениях с Токио

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. России пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Японией, что вызывает сожаление у Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем", - сказал он.

При этом Песков отметил, что в Кремле в целом позитивно рассматривают сотрудничество Москвы и Токио.

"Нахождение развязок по таким жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия", - добавил он.