В ОП не фиксируют роста числа жалоб о нарушениях по сравнению с предыдущими выборами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы в воскресенье во всех регионах проходят спокойно, количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в прошлые избирательные кампании, сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, которого цитирует пресс-служба палаты.

Движение "Голос" ранее сообщило, что на "Карту нарушений" уже поступило больше сообщений, чем в прошлый единый день голосования. "Мы проверили целый ряд таких сообщений [движения "Голос"], которые, как оказалось, не соответствуют истине. Везде выборы проходят более или менее спокойно. Количество сообщений о нарушениях примерно такое же, какое было в другие годы", - пояснил Григорьев.

Единственным исключением, по словам члена ОП, является Хабаровский край, "где идет большой поток сообщений об использовании административного ресурса". "Более того, в Сети размещен приказ министра образования Хабаровского края, где прямо дается указание оказать воздействие на подведомственные минобразованию организации, чтобы обеспечить явку на выборах. Согласно федеральному законодательству, это запрещено, никто не может принуждать к голосованию", - подчеркнул он.

Григорьев отметил, что на "Карте нарушений" движения "Голос" обнаружено большое количество фейков, например, об отсутствии видеотрансляции на избирательных участках в Сахалине, которая "в действительности была" и шла в ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ.

"Второй фейк был связан с сообщением о том, что кандидат от партии "Яблоко" в Мосгордуму Максим Круглов был неправомерно задержан полицией...Круглов в действительности давал свою агитационную продукцию: есть свидетели, более того, есть фотографии того, как он это делал, это было явное нарушение в день тишины. Более того, он был опрошен сотрудниками полиции и был отпущен. Сообщение "Голоса" о том, что его задержание не было связано с тем, что он раздавал агитационную продукцию, оказалось ложным", - утверждает Григорьев.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).