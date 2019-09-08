Голосование завершилось в Тулуне, Улан-Удэ и Братске

ТАСС, 8 сентября. Избирательные участки закрылись в пострадавшем от паводка городе Тулуне и Братске Иркутской области, где выбирали мэров городов. Также голосование завершилось и в Улан-Удэ (Бурятия).

В Улан-Удэ в единый день голосования проходили выборы мэра и членов Горсовета, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (15:00 мск). Явка на 18:00 (13:00 мск) составила 30,29%, по данным регионального избиркома.

С закрытием участков в Бурятии голосование завершилось во всех регионах Дальневосточного федерального округа и начался подсчет голосов.

В других регионах Сибири голосование еще идет. В Республике Алтай, где проходят выборы главы региона, наблюдатели отмечают хорошую организацию голосования.

"Все организовано хорошо, и медслужба на участках находится, и пункты питания, наблюдатели все на месте. Все ответственно подходят к выборам, внештатных ситуаций не было", - сказала ТАСС проректор по учебно-методической работе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай Галина Ядагаева, которая работает в качестве наблюдателя на выборах.

Визит главы СПЧ на выборы в Башкирию

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в воскресенье приехал в Башкирию во главе мониторинговой группы, чтобы проверить информацию о готовящихся нарушениях на выборах главы республики. По его словам, эти сообщения пока не подтвердились.

"В одном случае было сказано, что на одном избирательном участке ожидается вброс, мы приехали, посмотрели - участок совершенно нормально оборудован, стоят видеокамеры. Пока все идет нормально абсолютно", - сказал Федотов журналистам.

Глава СПЧ при этом отметил, что пока ни на одном избирательном участке не встретил наблюдателей от Общественной палаты Башкирии, также не все партии направили своих наблюдателей в места для голосования. Кроме того, по его словам, на двух участках было зафиксировано два конфликта между членами комиссии, которые удалось урегулировать.

Федотов добавил, что члены СПЧ работают на выборах более чем в 10 регионах России, где проходят выборы глав, а также законодательных собраний.

Голосование на Юге России

Несмотря на мелкие инциденты, голосование продолжается во всех выборных регионах Юга России. В Севастополе, где выбирают депутатов заксобрания, в здании с избирательным участком произошло возгорание, однако к настоящему времени возгорание потушено, голосование продолжается, сообщил журналистам глава городского избиркома Сергей Даниленко.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что в Волгоградской области, где проходят выборы главы региона и депутатов облдумы, произошло отключение видеонаблюдения на избирательных участках. Председатель избирательной комиссии региона Виктор Черячукин назвал ТАСС такие сообщения "фейковой новостью и провокацией".

ЗОЖ на выборах

Голосование продолжается в регионах Северного Кавказа. На избирательных участках в Ставрополье в единый день голосования работают бригады медицинских сотрудников проекта "За здоровье". Проголосовав на выборах губернатора, местные жители могут проверить свое состояние, получить консультацию и рекомендации, сообщила пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

В Северной Осетии, где проходят выборы в городскую думу Владикавказа, ансамбль Северо-Осетинского государственной медицинской академии исполнил национальный осетинский танец симд на избирательном участке №234 во Владикавказе. В здании участка звучит музыка, люди приходят семьями, с детьми.

В СЗФО выбирают проекты благоустройства

В Вологодской области, где выбирают губернатора, готовность участков проверил Дед Мороз, чья резиденция расположена в Великом Устюге. "Сегодня 8 сентября по всей России проходит единый день голосования. Я уже сегодня успел пройти по некоторым участкам - урны стоят на своих местах, бюллетени разложены по стопкам, а КЭГи (комплексы для электронного голосования) подключены. Остался шаг за вами!" - сказал волшебник.

Кроме того, в Вологде, Череповце и Мурманске жители голосуют за лучшие объекты для благоустройства. В Череповце выбирают также название для строящегося второго моста через реку Шексну. По данным городской администрации Мурманска, жители города могут оценить предварительные проекты 24 зон отдыха, расположенных во всех микрорайонах столицы Заполярья.

Коммунальный вопрос и смена караула

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова отметила, что выборы проходят без каких-либо серьезных нарушений. "Выборы идут достаточно спокойно. На нашу горячую линию поступило всего шесть звонков с вопросами", - сказала собеседница агентства. В Свердловской области, где проходят довыборы депутата Госдумы, большинство вопросов также носят справочный характер и касаются уточнения местонахождения избирательных участков.

Выборы повлияли на несение службы в пожарно-спасательных частях Зауралья. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Курганской области, 8 сентября смена караулов перенесена на один час позднее, для того чтобы сотрудники успели проголосовать. "В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации силы и средства ведомства приведены в режим функционирования "Повышенная готовность", создан оперативный штаб", - добавили в ведомстве.

На выборах губернатора Курской области половина участков, 526 от общего числа, как отметили в избиркоме региона, адаптирована для самостоятельного голосования слепых и слабовидящих избирателей. Они оснащены специальными трафаретами и плакатами с увеличенным шрифтом.