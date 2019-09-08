Глава Минкавказа: Калиматову предстоит вывести экономику Ингушетии на новый уровень

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Избранному в воскресенье главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову предстоит вывести на новый уровень развития экономику республики. Об этом заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев во время инаугурации Калиматова.

"Все жители этой благодатной земли связывают с вашим именем новые позитивные изменения в экономике и социальной сфере. На вас возлагается ответственная миссия возглавить все эти начинания и вывести на новый качественный уровень экономическое развитие региона. Эта работа очень сложная, в этой работе вы всегда можете рассчитывать на поддержку федерального центра, в частности, федерального министерства, такое как наше, Министерства РФ по делам Северного Кавказа", - сказал Чеботарев.

Он отметил, что экономическое развитие республики было приоритетным в политике предыдущего руководства. "Надо сказать, что работа по социально-экономическому развитию республики проводится не с чистого лица, за последние годы в регионе под руководством Юнус-Бека Баматгиреевича [Евкурова, руководившего Ингушетией с 2008-го по 2019 годы] достигнуты серьезные перемены, запущены крупные федеральные проекты, дан хороший старт национальным проектам, реализуются крупные региональные инвестиционные проекты, в том числе и по линии Министерства РФ по делам Северного Кавказа, совершенствуется инфраструктура. Таким образом заложен прочный фундамент для дальнейшего развития республики", - сказал глава Минкавказа.

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии в воскресенье избрали путем тайного голосования на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, выдвинутого "Единой Россией". За него проголосовали 27 из 31 депутата.