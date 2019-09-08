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Единый день голосования - 2019
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Врио главы Забайкальского края лидирует на выборах после обработки 3,45% протоколов

Александр Осипов набирает 87,46% голосов

ТАСС, 8 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов лидирует на выборах главы региона после обработки 3,45% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Осипов набирает 87,46% голосов, на втором месте Елена Краузе от "Партии пенсионеров", у нее 4,11% голосов. На третьем - Яна Шпак от "Партии Роста" с 2,64% голосов. На четвертом - Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" с 2,46%.

По данным краевого избиркома на 18:00 местного времени (12:00 мск), явка в Забайкалье составила 30,3% - избирательным правом воспользовались более 240 тыс. человек. Это немного ниже, чем во время выборов губернатора в 2016 году, но на 10% выше прошлогодней явки на выборах законодательного собрания региона.

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Забайкальский крайЕдиный день голосования - 2019
Единый день голосования - 2019
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