В ОП фиксируют признаки вмешательства в российские выборы со стороны Google и Facebook

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России.

"Накануне дня выборов Роскомнадзор направил предупреждение западным интернет-гигантам - Google, YouTube, Facebook и Instagram, в котором отметил, что перед единым днем голосования в России, 7 сентября, когда объявляется день тишины, а также в сам день выборов, 8 сентября, недопустимо публиковать политическую рекламу. В заявлении было отмечено, что если на ресурсах, которые управляются данными компаниями, появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам. И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора", - написал Мальевич в своем телеграм-канале.

В разговоре с ТАСС он уточнил, что считает вмешательством в выборы РФ со стороны Google тот факт, что при попытке найти в поисковой системе информацию по словосочетанию "выборы в мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования", продвигаемой блогером Алексеем Навальным.

Он также добавил, что Мосгоризбирком в воскресенье несколько раз пытался разместить на странице в Facebook информацию о том, как осуществляется проверка нарушений на проходящих в воскресенье выборах. По словам Малькевича, социальная сеть дважды блокировала посты об этом в официальном аккаунте Мосгоризбиркома.

"Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?" - написал глава комиссии ОП.

Ранее Роскомнадзор направил представителям компаний Google, YouTube, Facebook, Instagram обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих интернет-площадках.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).