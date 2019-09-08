Лидирующий на выборах главы Забайкалья Осипов поблагодарил избирателей за доверие

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Забайкальского края Александр Осипов, который после обработки первых протоколов лидирует с результатом свыше 87%, поблагодарил жителей региона за оказанное ему доверие.

"Я благодарен забайкальцам за оказанную поддержку, за ту ответственность, которую они на меня возложили. Результаты голосования показывают, что взятый нами курс на консолидацию общества дал свои плоды, и жители Забайкальского края смогут, объединив усилия, добиться перемен к лучшему на родной земле", - сказал Осипов ТАСС.

Врио губернатора добавил, что состоявшаяся предвыборная кампания позволила увидеть проблемы региона и пути их решения.

По данным краевого избиркома, после обработки 3,46% протоколов участковых избирательных комиссий врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона с результатом около 87,5%.

На втором месте после Осипова находится Елена Краузе от "Партии пенсионеров", у нее 4,11% голосов. На третьем - Яна Шпак от "Партии Роста" с 2,64% голосов. На четвертом - Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" с 2,46%.

По данным краевого избиркома на 18:00 местного времени (12:00 мск), явка в Забайкалье составила 30,3% - избирательным правом воспользовались более 240 тыс. человек. Это немного ниже, чем во время выборов губернатора в 2016 году, но на 10% выше прошлогодней явки на выборах законодательного собрания региона.