Эксперты: большинство сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге являются фейками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство сообщений о нарушениях в ходе выборов в Петербурге не находят подтверждения и представляют собой недостоверную информацию. Вбросы так называемой фейковой информации - явление, довольно распространенное для конкурентных выборов во всех странах, сообщил ТАСС профессор департамента политической науки НИУ Высшая школа экономики, член Совета по правам человека Леонид Поляков.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в единый день голосования зафиксировала фейковые (не соответствующие действительности - прим. ТАСС) сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования, в частности о якобы вбросах бюллетеней.

"Политика есть политика: во всех странах, где проходят выборы, есть определенные категории людей, которые хотят добиться власти с использованием различных "серых" технологий, поэтому появлению вбросов, откровенной дезинформации удивляться сильно не стоит. <…> Я сегодня побывал на пяти участках в Приморском районе Петербурга, везде все по закону. Я беседовал с членами комиссий, наблюдателями - на 14:25 мск нет ни одного замечания, которое соответствует тому, что сейчас вбрасывается, я не увидел и не услышал. Наоборот, вижу только вполне нормальную картину", - сказал Поляков.

Он рассказал о самых распространенных типах вбросов недостоверной информации, характерных для избирательных кампаний разного уровня. Это в том числе запуск в социальные сети снятых когда-то в прошлом видеороликов, выдаваемых за свежие, а также сообщения о якобы организации так называемых "каруселей", когда люди якобы голосуют на разных участках, тем самым обеспечивая "нужным" кандидатам "нужный" процент. Такая технология существует, уточняет эксперт, но чаще всего вбросы подобного рода как правило не подтверждаются. Также он рассказал о способах искажения информации, которая влияет на восприятие общей картины выборов.

"Существует "карта нарушений" в интернете, к сожалению, туда поступают заявления о нарушениях, которые предварительно не проверяются. Довольно часто получается, что так называемое нарушение либо не подтверждается, либо подтверждается, что оно действительно было, но по факту оно устранено, а сообщение о нем продолжает "висеть". Это не фейк, но эта информация искажает картину выборов".

Председатель межрегионального отделения корпуса "За Чистые выборы" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кухто сообщил ТАСС, что сообщения о нарушениях тщательно проверяются, и проверки выявили недостоверную информацию. "Наши наблюдатели выезжали на участок в Адмиралтейском районе, там, по сообщению СМИ, якобы осуществлялся подвоз избирателей. Мобильная группа выехала на место и опросила представителей УИКов и избирателей, кто находился в этот момент на участке, в результате подозрения о вбросах развеялись", - привел пример собеседник агентства.

О выборах

В воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге проходят выборы высшего должностного лица - губернатора. За этот пост борются врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов и депутаты Законодательного собрания: Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов, кандидат от партии "Гражданская платформа".

Также в этот день проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов. Выборы будут организованы на 1944 участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют "дачными". Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков будут ждать избирателей-петербуржцев в Псковской области.