Явка избирателей в КБР на выборах регионального парламента после 15:00 превысила 46%

"По состоянию на 15:26 мск 8 сентября 2019 года, в Кабардино-Балкарии на выборах депутатов парламента региона шестого созыва проголосовало 249 тыс. 586 избирателей, что составляет 46,45% от общего числа имеющих право голосовать жителей республики", - сказал он.

Для сравнения на выборах депутатов регионального парламента пятого созыва к 15:00 мск явка составляла 53,08%.

Кабардино-Балкария в единый день голосования 8 сентября выбирает шестой созыв парламента региона по пропорциональной системе (по партийным спискам). Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.