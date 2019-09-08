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Явка избирателей в КБР на выборах регионального парламента после 15:00 превысила 46%

Так, проголосовали 249 586 избирателей

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов парламента шестого созыва Кабардино-Балкарии (КБР) превысила 46%, сообщил в воскресенье журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Мусса Джаппуев.

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"По состоянию на 15:26 мск 8 сентября 2019 года, в Кабардино-Балкарии на выборах депутатов парламента региона шестого созыва проголосовало 249 тыс. 586 избирателей, что составляет 46,45% от общего числа имеющих право голосовать жителей республики", - сказал он.

Для сравнения на выборах депутатов регионального парламента пятого созыва к 15:00 мск явка составляла 53,08%.

Кабардино-Балкария в единый день голосования 8 сентября выбирает шестой созыв парламента региона по пропорциональной системе (по партийным спискам). Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияЕдиный день голосования - 2019
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