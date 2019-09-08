Явка на выборах в парламент КЧР составила к 15:30 почти 50%

ЧЕРКЕССК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народное собрание (парламент) и выборах депутатов в районных муниципалитетах Карачаево-Черкесской Республики на 15:30 мск составляет почти 50%, сообщили в воскресенье ТАСС в избирательной комиссии КЧР.

"Явка на 15:31 составляет 49,83%. Проголосовало 146792 избирателя", - сказала собеседница агентства.

На предыдущих выборах в парламент региона, которые проходили 4 сентября 2014 года, к 15:00 явка составляла 36,06% при количестве избирателей 309907 человек.

В единый день голосования в регионе проходят выборы депутатов Народного собрания (парламента) КЧР и выборы в органы местного самоуправления двух уровней. Всего в КЧР проходит 22 избирательные кампании, 246 мандатов в ходе этих кампаний будут замещено, в том числе 50 депутатов республиканского уровня. В 08:00 на территории региона открылись 250 избирательных участков.

В выборах в парламент Карачаево-Черкесии принимают участие представители "Единой России", "Справедливой России", "Патриотов России", "Гражданской платформы", КПРФ и ЛДПР. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). Действующий созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года сроком на пять лет. В него вошли 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.