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Единый день голосования - 2019

И.о. мэра Улан-Удэ лидирует на выборах после обработки 0,57% протоколов

Игорь Шутенков набрал 46,67% голосов, ближайший его соперник, Вячеслав Мархаев от КПРФ - 33,33%

ТАСС, 8 сентября. Самовыдвиженец Игорь Шутенков, занимающий пост и.о. руководителя администрации города Улан-Удэ, лидирует на выборах градоначальника столицы Бурятии после подсчета 0,57% протоколов, следует из онлайн-табло Центральной избирательной комиссии.

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Шутенков набрал 46,67% голосов, ближайший его соперник - выдвинутый республиканским отделением КПРФ сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев - 33,33%. Следующим с 13,33% идет специалист аппарата фракции ЛДПР Николай Чимитов (региональное отделение партии), далее кандидат от отделения партии "Справедливая Россия" - замгендиректора управляющей компании "Родной город" Геннадий Бадмаев с 6,67%.

Представитель Коммунистической партии социальной справедливости, гендиректор ООО "Газета "Улан-Удэ" Батодалай Багдаев и выдвинутый региональным отделением партии "Гражданская платформа" заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев пока не получили голосов.

Жители Улан-Удэ в единый день голосования избирали депутатов горсовета и мэра. Прямые выборы главы столицы Бурятии проходят впервые за 12 лет, для этого ранее были внесены изменения в региональное законодательство.

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БурятияЕдиный день голосования - 2019
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