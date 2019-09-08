ЦИК России: ряд материалов в Google можно отнести к попыткам повлиять на граждан

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя. Такое мнение в воскресенье выразил первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Про Google - я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор, - сказал он. - Когда это влияет, я уверен, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела".

"То, что [есть] желание вмешаться в наши дела и сейчас оттачиваются какие-то инструменты и механизмы, продолжается их совершенствование в преддверии 2021 года, а может и 2024, я думаю, сомнений нет", - резюмировал он.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России. В разговоре с ТАСС он уточнил, что считает вмешательством в выборы РФ со стороны Google тот факт, что при попытке найти в поисковой системе информацию по словосочетанию "выборы в Мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования", продвигаемой блогером Алексеем Навальным.