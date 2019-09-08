Избранный глава Ингушетии Калиматов отправил в отставку правительство республики

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сразу после своего избрания на пост руководителя региона в воскресенье подписал указ об отставке правительства, сообщили журналистам в администрации главы республики.

"Премьер сложил полномочия, вместе с ним в отставку уходит все правительство", - сказали в администрации.

Правительство региона складывает свои полномочия в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Конституции Республики Ингушетия в связи с избранием главы региона. Кабинет министров республики, согласно поручению руководителя субъекта, будет исполнять свои обязанности до формирования его нового состава.

В настоящее время председателем правительства является Зялимхан Евлоев, который был назначен в сентябре 2018 года. В августе 2019 года он подал Калиматову заявление об отставке.

В августе 2014 года Евлоев был назначен руководителем управления Федерального казначейства по республике. В 2016 году был избран депутатом Народного собрания, стал председателем Народного собрания республики VI созыва. Является секретарем ингушского регионального отделения политической партии "Единая Россия".