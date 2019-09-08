Избирком Ставрополья проверяет информацию о вбросе на одном из участков

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ставропольского края проверяет информацию о вбросе бюллетеней на одном из участков города-курорта Пятигорска на выборах губернатора региона. Об этом сообщил в воскресенье председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

"Поступила информация, якобы был вброс на избирательном участке <...> города Пятигорска, сейчас также разбираемся в этом плане, работа ведется совместно с правоохранительными органами", - сказал он.

В избирательную комиссию края поступили восемь обращений, все они находятся в работе. "Вопросы возникают по работе наблюдателей, якобы неправильно опечатан ящик для голосования, <...> якобы доверенному лицу одного из кандидатов препятствуют в передвижении по участку", - пояснил Демьянов.

В Ставропольском крае в воскресенье проходят выборы губернатора, работают 1283 избирательных участка, общее число избирателей превышает 1,89 млн человек.