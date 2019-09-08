Суд в Кургане разрешил проголосовать на выборах человеку под домашним арестом

КУРГАН, 8 сентября. /ТАСС/. Суд в Кургане разрешил жителю региона, который находился под домашним арестом без права на прогулку, выйти и проголосовать на выборах, сообщил на брифинге председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов.
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Единый день голосования. Онлайн
"Домашний арест одного из избирателей не предполагал никакого свободного перемещения, но человек изъявил желание проголосовать, и суд в Кургане изменил меру пресечения, предоставил ему два или три часа для этого", - сказал он.
В единый день голосования в Курганской области проходят 322 выборные кампании разного уровня, в том числе выборы губернатора и депутатов Курганской городской думы.