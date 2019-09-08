На выборах губернаторов определились первые лидеры

ТАСС, 8 сентября. Голосование в Дальневосточном федеральном округе завершилось, и сейчас идет подсчет голосов избирателей. Уже определились первые лидеры в субъектах, где выбирают глав регионов - Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Александр Осипов в Забайкальском крае.

После закрытия участков в Омской области в 17:00 мск завершился процесс голосования во всем Сибирском федеральном округе. В Омской области проходили довыборы в Законодательный совет по трем округам и в горсовет - по одному. В парламент региона выбирали депутатов на места Сергея Калинина, Хабулды Шушубаева и Виктора Варжина, полномочия которых были досрочно прекращены. В горсовет - на место Рината Карымова, умершего в этом году.

В других регионах Сибири уже начался подсчет голосов. На выборах мэра Новосибирска за полчаса до закрытия избирательных участков на 15:30 мск была зафиксирована явка 19,13%, сообщили журналистам в новосибирском горизбиркоме. На прошлых выборах мэра города в 2014 году к этому же времени была зафиксирована явка 31,31%.

Региональные избиркомы о "Доске антипочета"

Как сообщила ТАСС в воскресенье председатель Курского облизбиркома Галина Заика, избирательная комиссия региона поддерживает предложение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о создании по итогам избирательной кампании так называемой Доски антипочета, где будут собираться сведения о тех, кто распространяет дезинформацию. "Мы поддерживаем такую идею, но стараемся все-таки разъяснять нормы избирательного законодательства наблюдателям и кандидатам. Пока у нас такие вопросы были в устном порядке, мы объясняем свои доводы, и они с нами соглашаются", - сказала собеседница агентства.

В Липецком избиркоме считают, что подобная "Доска антипочета" региону не понадобится. Как сказал журналистам председатель Липецкого облизбиркома Юрий Алтухов, в настоящий момент на выборах губернатора зафиксирован один инцидент на участке № 2013 в селе Троекурове Чаплыгинского района, где, по предварительным данным, член комиссии от КПРФ зафиксировал попытку вброса.

"Есть этот отдельный случай, по которому мы для разбирательства подключили Следственный комитет, полицию, прокуратуру. <...> Но тайна волеизъявления при этом нарушена не была, я сам лично просмотрел [запись] видеонаблюдения, вброса не произошло", - сказал Алтухов, уточнив, что попытка касалась трех бюллетеней, но только в одном из них была отметка о голосовании.

За чистые и креативные выборы

На выборах губернатора Астраханской области работает общественный онлайн-проект "Чистые выборы", организованный местными журналистами и блогерами при поддержке региональной Общественной палаты. В его рамках в студию приходят представители областного избиркома, кандидатов, а также известные жители региона и эксперты. Онлайн-трансляция продлится до поздней ночи, пока не станут известны результаты выборов.

"Мы каждые два часа стараемся выходить в эфир, даем информацию о ходе избирательного процесса. <...> На 16:15 (15:15 мск) в общественную палату области информация о серьезных нарушениях не поступала: были обращения, но они касались приглашений на выборах, уточнений по нахождению избирательных участков", - сказал ТАСС глава Общественной палаты Астраханской области Юрий Золотов.

В Калмыкии, где выбирают главу республики, в селе Адык Черноземельского района участковая комиссия (УИК) встречала избирателей в национальных костюмах, а в сельском доме культуры, где расположено помещение для голосования, устроили фестиваль национальной кухни, рассказала ТАСС глава администрации Адыковского сельского поселения Байрта Мергульчиева. "В этом году Дом культуры выиграл грант, они сшили национальные костюмы, и мы решили сделать фотоателье, чтобы избиратели могли сфотографироваться в национальных костюмах в специальной фотозоне. Эту идею подхватила УИК, они в полном составе надели костюмы и в них встречали избирателей, это было неожиданно, и всем очень понравилось", - сказала Мергульчиева.

Кроме того, в доме культуры избирателей встречали национальные блюда, приготовленные жителями многонационального села. "Решили провести "Стрит-фуд-фест (фестиваль уличной еды) по-адыковски". Это были национальные блюда народов, проживающих на территории нашего поселка, - более 15 национальностей, это и калмыки, и украинцы, и корейцы, кумыки, даргинцы, чеченцы, русские", - сказала собеседница ТАСС. Результатом, по словам главы сельского поселения, стала высокая явка на участок - уже на 15 часов в Адыке проголосовали более 60% избирателей.

В Крыму явка не такая высокая: на выборах в Государственный совет Республики Крым, которые во второй раз проходят в регионе, явка примерно на 8% ниже, чем на выборах в 2014 году, когда они проходили впервые. Невысокая явка и на выборах депутатов заксобрания в Севастополе: к полудню она составляет 12,25% - это самый низкий показатель на выборах регионального и федерального уровня за все пять лет после воссоединения Крыма с Россией, сообщил журналистам глава избиркома Сергей Даниленко.

Сообщения о нарушениях в регионах Урала не подтверждаются

Мониторинговый центр Общественной палаты Курганской области, где проходят выборы главы региона, с утра следит за нарушениями на выборах. "Четыре оператора постоянно на связи, к 10 часам поступила первая информация о работе участков. Звонки и обращения по поводу нарушений поступают, нарушения не подтверждаются, кроме одного, - на одном из участков мужчина убежал вместе с бюллетенем", - рассказал глава региональной Общественной палаты Михаил Белоусов.

В Челябинской области, где также избирают губернатора, проголосовали уже более трети избирателей. "Выборы продолжаются, более 100 обращений зарегистрировано, но они носят в основном уточняющий характер. Жалобы не подтвердились", - сказал журналистам председатель облизбиркома Сергей Обертас.

В Свердловской области поступила жалоба о незаконном размещении агитационных плакатов одной из партий на автобусной остановке напротив УИК № 1078. Вторая жалоба касалась организованного провоза избирателей на УИК № 30. Обе избирательные комиссии не входят в границы Серовского одномандатного избирательного округа № 174 и сегодня не работают, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

Выборы губернаторов на Северо-Западе

На участке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где выбирают главу города и муниципальных депутатов, проголосовали супруги Романовские - Георгий и Татьяна, которые прожили вместе 50 лет. Отвечая на вопрос журналистов, бывают ли в семье политические разногласия, Татьяна Романовская рассказала, что такого у них не бывает. "Я считаю, что это все-таки не самое главное в жизни, чтобы доходить до каких-то конфликтов. Мы стараемся приходить к консенсусу, объяснить друг другу позицию, но общие ценности человеческие, они одинаковые", - пояснила она.

Явка на выборах губернатора Петербурга на 15:00 мск составила 16,26%, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин. За губернатора Мурманской области на 15:00 мск проголосовали 24,34% против 21,58% на аналогичное время на предыдущих выборах главы региона в 2014 году, сообщили ТАСС в воскресенье в облизбиркоме. В Вологодской области на выборах губернатора на 15:00 мск избирательные участки посетили 26,11% человек, на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году этот показатель составлял 19,6%, рассказал журналистам председатель Вологодского областного избиркома Денис Зайцев.

На Кавказе жители голосуют семьями и целыми родами

В Кабардино-Балкарии на выборы депутатов парламента региона шестого созыва жители приходят семьями и даже целыми родами. Так, в селение Дейское Терского района КБР представители родов Алкашевых, Ашижевых, Кошоковых пришли на избирательный участок все вместе. "Сегодня род Кошоковых собрался для того, чтобы проголосовать за депутататов парламента КБР. Будущим депутатам желаем крепкого здоровья и благополучия. Я жду от выборов справедливости, мира и добра", - сказал старейшина рода Кошоковых Асланбек.

В селении выборы проходят в праздничной обстановке, во дворе Дома культуры, где расположен избирательный участок, идет концерт, избирателей угощают блюдами национальной кухни. "Все село сегодня празднует, потому что мы выбираем наших депутатов, наш парламент, и мы очень надеемся, что депутаты этого созыва окажутся умными, гибкими, нестандартно мыслящими, тогда мы все будем процветать", - сказал журналистам после голосования Юрий Алкашев.

Явка на 15:00 мск во Владикавказе, где выбирают депутатов в гордуму, составила 22,82%, всего проголосовало 53 422 человек. Об этом сообщила журналистам секретарь Центризбиркома по Северной Осетии Ольга Маркова.

"На участках все спокойно, ситуация контролируется, жалоб не поступало", - сказала Маркова.