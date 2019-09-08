Кандидат от "Единой России" Николаев лидирует на выборах мэра Анадыря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России", нынешний и.о. руководителя городского округа Анадырь Леонид Николаев лидирует на выборах главы округа после обработки 60% протоколов. Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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Единый день голосования. Онлайн
Николаев набирает 48,69% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ, заместитель председателя комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов, у него 25,43% голосов.
На третьем месте - самовыдвиженец Руслан Леонов с 8,78%. Четвертое место занимает самовыдвиженец Евгений Доржитаров (6,16%), пятое - самовыдвиженец Андрей Кульговец (4,13%).