ЦИК Башкирии проверяет информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке Уфы

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Центризбирком Башкирии проверяет сообщение из соцсетей о вбросе бюллетеней на избирательном участке Уфы, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального Центризбиркома Марат Гадилов.

"Поступило сообщение, что на одном из участков Уфы есть серьезное нарушение, мы проверяем это", - сказал он.

По данным ЦИК республики, на всех избирательных участках региона работают видеокамеры, организована прямая трансляция голосования.

По словам Гадилова, явка избирателей на 16:00 мск превысила 57%. "Явка на 18:00 (16:00 мск) составила 57,2%, проголосовали 1 млн 722 тыс. избирателей. В 2014 году на досрочных выборах президента республики показатель был 65,76%", - сказал он.

В единый день голосования в Башкирии выбирают главу региона, на этот пост претендуют восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).