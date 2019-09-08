Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в ходе российских выборов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в ходе выборов в РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Выявлены факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook в период, когда это запрещено российским законодательством о выборах", - сообщил он.

Как уточняется, в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.

"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми", - сказал представитель Роскомнадзора.

Ведомство ранее предупредило компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в Российской Федерации.

Факты нарушений Google и Facebook будут переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, добавил Вадим Ампелонский.

"К сожалению, ситуация, когда автоматические рекламные инструменты Google и Facebook используются для распространения политической рекламы в предусмотренный российским законодательством о выборах день тишины, является регулярной. В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации, - сказал он. - В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания. Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ".

Ранее Роскомнадзор направил представителям компаний Google, YouTube, Facebook, Instagram обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих интернет-площадках.

В ведомстве предупредили, что в случае непринятия указанных мер реагирования "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию".

Предвыборная агитация проводилась в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 по местному времени за одни сутки до дня голосования. Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в день тишины (7 сентября) запрещено.