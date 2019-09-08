Сайт ЦИК выдержал две крупные DDoS-атаки 7 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сайт ЦИК РФ подвергся двум крупным DDoS-атакам в субботу, атаки в воскресенье незначительны и "были отбиты в штатном режиме". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС член ЦИК Антон Лопатин.

"Что касается сайта ЦИК.рф, то традиционно к единому дню голосования возникает интерес у любителей повзламывать всякого рода интернет-ресурсы. Сегодня все идет в штатном режиме - те атаки, которые есть, немногочисленные, отбиты", - сказал Лопатин.

По его словам, ни одной из атак не удалось прервать работу сайта Центризбиркома.

"Если сравнивать, когда атак было больше - вчера или сегодня, то сегодня все идет в штатном режиме, а вчера были две крупные DDoS-атаки, которые длились порядка минуты-двух", - отметил он.

Выборы в России

В свою очередь член Центризбиркома Евгений Шевченко сообщил, что на данный момент 51 политическая партия может выдвигать своих кандидатов на выборы разного уровня в РФ.

"На сегодняшний день 51 политическая партия имеет право участвовать в выборах, при том что у нас приостановлена деятельность двух партий, еще и одна ликвидирована. То есть всего 54 партии, а возможность участвовать в выборах есть у 51", - сказал Шевченко журналистам в информцентре ЦИК в воскресенье.

По его словам, к началу избирательных кампаний 2019 года имели возможность участвовать в выборах 59 партий, но семь из них были ликвидированы в ходе кампаний ("За женщин России", Партия пенсионеров России, "Города России", Народная партия России, "Союз горожан", Социал-демократическая партия России, "Альянс Зеленых"), а деятельность еще одной (Партия Великое Отечество) была приостановлена.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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