Экзитпол: врио главы Сахалинской области Лимаренко получает 63% голосов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Валерий Лимаренко, занимающий пост врио губернатора Сахалинской области, по данным экзиполов (опросов граждан на выходе с избирательных участков), получает 63% голосов на выборах главы региона, Об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в воскресенье на сайте .

"Выборка опроса репрезентирует избирателей Сахалинской области и включает 118 избирательных участков в 37 населенных пунктах региона. Общий размер выборки составил 11 538 человек. Опрос проходил с 8 часов до 19 часов 15 минут местного времени. Данные из области поступали в Москву с 2 часов ночи по 12 часов по московскому времени", - говорится на сайте.

По данным экзитполов, Лимаренко набирает 63% голосов, на втором месте депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) с результатом 22,8%, на третьем - депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР) с результатом 5,5%. На четвертом - первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин с 4,3%, на пятом - глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин с 2,3%.

Как отмечает ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман, изначально в ходе предвыборной кампании у Лимаренко были достаточно сложные стартовые условия. "Надо учесть, что предыдущий губернатор (действующий глава Приморья Олег Кожемяко - прим. ТАСС) внезапно покинул регион в конце прошлого года, это было некоторым шоком для жителей. Пару месяцев регион был вообще без губернатора, это не могло не вызвать определенного недовольства, раздражения, ощущения невнимания к региону со стороны центра. Была определенная обида (она и осталась, никуда не делась) по поводу того, что в 2017 году были изменены пропорции распределения нефтегазовых доходов между регионами и федеральным центром не в пользу Сахалина, плюс определенные социальные проблемы", - сказал Кертман ТАСС.

При этом аналитик отметил, что у жителей региона лично к Лимаренко на протяжении всей кампании не было никаких претензий, врио губернатора "сумел произвести впечатление очень энергичного, делового, работоспособного руководителя", а также многого добился в вопросе улучшения инфраструктуры - федеральное финансирование дороги на север региона (автодорога Южно-Сахалинск - Оха), возвращение в регион "Аэрофлота", серьезное продвижение программы ликвидации ветхого жилья.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).