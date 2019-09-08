{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Явка на выборах в Марий Эл достигла 23% на 15:00

В Центризбиркоме республики сообщили, что получили шесть жалоб

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах парламентариев Государственного собрания Марий Эл седьмого созыва, по данным на 15:00 мск, составила 23%. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Центризбиркома республики.

"На 15:00 - [проголосовали] 124 тыс. 254 избирателя, 23 процента", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Центризбирком получил шесть жалоб.

В единый день голосования в регионе проходят выборы депутатов Госсобрания Марий Эл, избираются 52 депутата, а также выборы депутатов представительных органов городских округов, городских и сельских поселений.

Теги
РоссияМарий Эл
Единый день голосования - 2019
Осипов лидирует на выборах в Забайкальском крае с рекордным для региона результатом
Врио губернатора набирает 90,15% голосов после обработки 40,13% протоколов
Читать полностью