Избирком проверяет обращение мэра города на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ставропольского края проверяет факт обращения в социальных сетях к своим подписчикам мэра города Невинномысска Михаила Миненкова с якобы призывом голосовать за одного из кандидатов, сообщили журналистам в воскресенье в региональном избиркоме.

В единый день голосования глава моногорода Невинномысска записал обращение на своей странице в Instagram, где призвал подписчиков принять участие в выборах губернатора края, назвав имя кандидата. Позже запись была удалена со страницы. Информация была опубликована на сайте одной из организаций, осуществляющих наблюдение за выборами.

"Ведется проверка - обращение мэра г. Невинномысска", - говорится в сообщении избиркома.

Избирком ведет также проверку по сообщению о непредоставлении информации наблюдателю одного из кандидатов. Не нашло подтверждения сообщение об отсутствии камер видеонаблюдения на одном из участков и отсутствии доступа наблюдателей к списку избирателей.

В Ставропольском крае в воскресенье проходят выборы губернатора, работают 1283 избирательных участка, общее число избирателей превышает 1,89 млн человек. Полномочия действующего губернатора истекают в сентябре, его предшественник Валерий Зеренков подал в отставку по собственному желанию в 2013 году, досрочно покинув свой пост.