Кандидат от "Единой России" лидирует на выборах мэра Анадыря

ТАСС, 8 сентября. Кандидат от "Единой России", нынешний и.о. руководителя городского округа Анадырь Леонид Николаев сохраняет лидерство на выборах главы округа после обработки 80% протоколов. Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).