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Единый день голосования - 2019
Обновлено 

Кандидат от "Единой России" лидирует на выборах мэра Анадыря

После обработки 80% протоколов Леонид Николаев набирает 50,05% голосов

ТАСС, 8 сентября. Кандидат от "Единой России", нынешний и.о. руководителя городского округа Анадырь Леонид Николаев сохраняет лидерство на выборах главы округа после обработки 80% протоколов. Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Николаев набирает 50,05% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ, заместитель председателя комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов, у него 25,57% голосов.

На третьем месте - самовыдвиженец Руслан Леонов с 8,61%. Четвертое место занимает самовыдвиженец Евгений Доржитаров (5,3%), пятое - самовыдвиженец Андрей Кульговец (3,94%).

Избрание главы Анадыря проходит по мажоритарной системе: кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов.

Теги
Россия"Единая Россия"Чукотский автономный округЕдиный день голосования - 2019
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