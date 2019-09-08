Сбои в системе онлайн-голосования не привели к потере голосов избирателей в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Технические сбои в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму не привели к потере голосов воспользовавшихся ею избирателей, сообщил в воскресенье руководитель Электронного штаба ("э-штаба") при Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва Илья Массух.

"Сбой случился в общей инфраструктуре портала госуслуг Москвы. Мы быстро локализовали проблему, аппаратную часть в течение 15 минут заменили, и потом произошел второй сбой. Тогда пришлось остановить доступ к системе голосования на один час и исключить эти системы, на которых происходил сбой. Те бюллетени, которые стояли в очереди (люди проголосовали, но их не записали в блокчейн) сохранились. Автоматически запустилась система, и принтеры начали печатать", - сказал он.

Как сообщал ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, в работе системы произошло два сбоя. В результате первой неполадки голосование было приостановлено на один час. После устранения причины произошел второй сбой, и голосование было повторно приостановлено. Полностью восстановили систему около 13:00.

Эксперимент по электронному голосованию проводится 8 сентября впервые в РФ на выборах депутатов Московской городской думы 7-го созыва. Он пройдет в трех округах: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Заявки на участие в электронном голосовании подали более 12 тыс. человек.

В целом выборы в столичный парламент в единый день голосования 8 сентября проходят в 45 одномандатных округах. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. К единому дню голосования было зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20:00.