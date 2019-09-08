Москвичи, получившие отказ при сбое системы онлайн-выборов, смогут завершить голосование

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 800 участников онлайн-выборов в Москве, которым не удалось проголосовать из-за сбоев в системе, получат уведомления о возможности завершить голосование. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"По состоянию на 17:00 мы оповестили о возможности завершить свое голосование 543 человека. Мы видим количество людей, у которых были проблемы с открытием бюллетеней, их порядка 800. Сейчас по каждому из них ушел голосовой звонок и push-уведомление в приложении. Их просят завершить голосование", - сказал Костырко.

В работе системы онлайн-выборов, по словам Костырко, случилось два перерыва. Первый из них продлился 1 час, он был вызван сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование, затем голосование было приостановлено из-за повторного сбоя оборудования. За время технического перерыва голосование было перенесено на резервную технику. При этом голоса избирателей не были потеряны - около 12:45 систему перезапустили, всех подавших заявки избирателей оповестили о сбое и возобновлении голосования посредством звонков, push-уведомлений и SMS.

"Бюллетени избирателей никуда не пропали, они анонимные, и мы не знаем, кому именно он принадлежит, мы знаем только конкретных людей, кто хотел проголосовать, но не смог", - пояснил Костырко.

Эксперимент по онлайн-выборам проходит в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва, был разделен на семь частей, которые будут хранить отдельно до окончания голосования.