На Урале закрылись избирательные участки

Участки для голосования в регионах УрФО, в том числе Челябинской и Курганской областях, где проходили выборы губернаторов, закрылись в 20:00 (18:00 мск). "Явка хорошая, по сравнению с 2014 годом идем на 4% больше. Нарушений, которые бы могли повлиять на результаты волеизъявления, не фиксируем", - сказал председатель облизбиркома Челябинской области Сергей Обертас, добавив, что явка по состоянию на 18:00 (16:00 мск) составила 38,46% (33,98% на 18:00 в 2014 году). В выборах губернатора участвуют пять кандидатов - Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила", Сергей Смышляев от партии "Родина", Виталий Пашин от ЛДПР, Константин Нациевский от КПРФ и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве самовыдвиженца.

ТАСС, 8 сентября. Избирательные участки закрылись после выборов в единый день голосования в Уральском федеральном округе (УрФО). Голосование также завершилось на Дальнем Востоке и в Сибири, там сейчас идет подсчет голосов избирателей. По предварительным данным в регионах, где выбирают губернаторов, лидируют Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Александр Осипов в Забайкалье.

В Курганской области явка на 18:00 (16:00 мск) составила 37,36%, в это же время в 2014 году явка была 35,42%. На пост губернатора претендуют - Татьяна Майборода (от "Справедливой России"), Яков Сидоров (от КПРФ), врио главы региона Вадим Шумков (как самовыдвиженец) и координатор Курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. В Свердловской области, где проходили довыборы в Госдуму, законодательное собрание региона и выборы депутатов в ряде муниципалитетов, закрылись 517 избирательных участков. Грубых нарушений не выявлено.

Регионы Сибири подводят итоги

В регионах Сибири после завершения выборов начался подсчет результатов. Последними закрылись избирательные участки в Омской области, где выбирали депутатов регионального парламента по трем округам. По данным избиркома региона, явка на 18:00 составила 25,95%. "В целом выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений", - сказал ТАСС глава избиркома области Алексей Нестеренко.

Гораздо выше явка оказалась в Республике Тыва, где выбирали депутатов Верховного Хурала - парламента республики. Как сообщили ТАСС в республиканской избирательной комиссии, явка на 18:00 составила 59,32%. На аналогичных выборах 2014 года активность избирателей на 18:00 была 57,15%.

Закрылись участки в Оренбуржье и Пермском крае

В Оренбургской области, где в воскресенье проходят губернаторские выборы, в 20:00 (18:00 мск) закрылись избирательные участки, комиссии приступили к выемке бюллетеней и подсчету голосов. По данным облизбиркома, нарушений, способных повлиять на результаты голосования, не выявлено. Явка на 18:00 (16:00 мск) в регионе составила 34,61%. На пост главы региона претендуют пять кандидатов - Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Денис Паслер ("Единая Россия") и Сергей Яцына ("Справедливая Россия").

В Пермском крае также в 18:00 мск закрылись избирательные участки. Здесь проходило 24 избирательные кампании в 21 муниципальном образовании. В настоящее время краевая избирательная комиссия проводит проверки после шести поступивших жалоб на незаконную агитацию.

Чай и пирожки для избирателей на Юге

В Астраханской области, где выбирают губернатора региона, активнее всего голосуют в сельских районах. В некоторых из них организованы концерты, где-то пришедших на выборах бесплатно угощают чаем из самовара и выпечкой, сообщили ТАСС в администрациях района. А в Знаменске, где самая высокая явка, голосуют военные.

"Кроме того, у нас особенный - военный город, он закрытый, где проходят службу военнослужащие на полигоне, они вправе проголосовать за губернатора. У нас есть несколько войсковых частей уровня дивизий и соединений, есть контрактники, есть военные офицеры, они все также приходят воспользоваться своим правом. И самое главное, у нас город, где есть свои традиции, у нас проживает порядка 4 тыс. жителей, они хотят хорошего будущего и голосуют за стабильность", - сказал ТАСС глава ЗАТО Знаменск Вячеслав Дубровченко.

А вот в Севастополе и Волгоградской области главы не смогли принять участие в выборах. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, назначенный главой города в июле, отметил в разговоре с журналистами в воскресенье, что прописки в Севастополе у него нет, а значит, голосовать на выборах депутатов законодательного собрания он не может.

В администрации Волгоградской области ТАСС сообщили, что действующий губернатор региона Андрея Бочаров, который претендует остаться на второй срок и участвует в губернаторских выборах от "Единой России", не зарегистрирован в Волгоградском регионе, поэтому не принимает участие в голосование. По данным ведомства, он находится в воскресенье с рабочими поездками в Камышинском, Ленинском и Среднеахтубинском районах.

"Отличный выходной" на Кавказе и эмоции от первых выборов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта Пятигорска, на избирательных участках проходят тематические концерты и мастер-классы по декорированию предметов, "чтобы воскресный день стал не только днем голосования за развитие региона, но и отличным выходным".

В Железноводске школьницы смастерили куклу-талисман в подарок будущему губернатору Ставрополья.

Мастер-класс по изготовлению тряпичных куколок-подорожниц прошел на одном из избирательных участков курорта. Девочки сшили талисман из ярких ниток, и пообещали подарить ее будущему главе Ставрополья после выборов.

"Мы плетем куклу-подорожницу. Ее берут с собой в дорогу на счастье", - рассказали юные мастерицы, которых процитировали в пресс-службе городской администрации.

На одном из участков Красногвардейского района Петербурга, где сегодня выбирают губернатора и муниципальных депутатов, впервые проголосовала выпускница этого года Александра Роговая. Участок организован в школе, где девушка проучилась 11 лет, а во время учебы она состояла в детском молодежном общественном объединении "Школьный парламент", участвовала в социальных акциях и городских конкурсах.

"[Чувствовала себя] ответственно, потому что все-таки в первый раз. [Где поставить галочку] думала недолго, сразу [поставила]. Раньше приходила с мамой", - рассказала она журналистам.