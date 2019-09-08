В Совфеде обсудят нарушение избирательного законодательства компаниями Google и Facebook

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рекомендовала Google и Facebook исключить использование политической рекламы в день тишины, но в этом году они допустили открытое нарушение избирательного законодательства РФ. Как сообщила член комиссии Людмила Бокова, эти факты будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний комиссии.

"К сожалению, автоматические рекламные инструменты Google и Facebook используются для распространения политической рекламы в день тишины. В прошлом году мы об этом говорили с компаниями. В их адрес комиссией были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания", - сказала Бокова ТАСС в воскресенье.

По ее словам, если в прошлом году в компании отреагировали на предупреждения и рекомендации, то "в этом году [было] просто открытое нарушение [законодательства]".

"Установленные факты нарушений российского избирательного законодательства компаниями Google и Facebook будут обсуждаться на одном из ближайших заседаний комиссии Совета Федерации", - добавила сенатор.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил журналистам, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины. Роскомнадзор ранее предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в Российской Федерации.

В единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах РФ проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).