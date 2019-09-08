В МВД в единый день голосования поступили 315 сообщений о происшествиях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество происшествий снизилось почти на треть в единый день голосования в России по сравнению с прошлыми годами, в МВД поступили 315 сообщений о правонарушениях. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой на брифинге в Центральной избирательной комиссии РФ в воскресенье.

"Оперативная обстановка в целом по стране контролируется, мы регистрируем снижение преступности и правонарушений почти на треть с учетом среднесуточной статистики по выходным дням летне-осеннего периода", - сказал он.

Горовой отметил, что в органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях. "По состоянию на 17:00 мск по всей стране в органы внутренних дел поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителя. Они все зарегистрированы в установленном законом порядке. Сразу отмечу, что две трети из них не относятся к компетенции органов внутренних, а к другим субъектам права", - сказал Горовой.

Он подчеркнул, что безопасность в единый день голосования обеспечивают более 131 тыс. сотрудников полиции, а также к охране общественного порядка привлечено более 14 тыс. сотрудников ЧОП и других охранных организаций, содействие полиции оказывают члены добровольных народных дружин.

Зарегистрированные правонарушения

МВД констатирует, что зарегистрированные в ходе выборов нарушения не повлияют на ход голосования в стране.

"Из тех правонарушений, которые мы задокументировали, я могу сказать, что конкретно эти правонарушения не повлияют на конечные итоги голосования", - сказал Горовой. Вместе с тем он отметил, что до момента закрытия участковых избирательных комиссий вся представленная им информация "носит предварительный характер".

Горовой отметил, что обстановка контролируется силами органов внутренних дел. "Оперативная обстановка контролируется", - заявил он.

Голосование в изоляторах

Более 10 тыс. человек в настоящее время находятся в изоляторах временного содержания, всем им предоставлена возможность голосования, отметил первый замглавы МВД.

"Я могу отметить, что в изоляторах временного содержания находятся более 10 тыс. человек по всей стране, всем им было предоставлено право проголосовать. Проголосовали 27% [указанных] лиц", - сказал он.

Также Горовой отметил, что возможность проголосовать была дана и личному составу, находящемуся на службе.

"При подготовке плана охраны общественного порядка и дислокации личного состава мы учли и предоставили возможность голосования личному составу по месту регистрации", - отметил он.

Вместе с тем, он сказал, что была проделана большая работа подразделениями по вопросам миграции. "С апреля месяца мы приступили к очень серьезной корректировке списков избирателей, которые имеют право голосовать. С 1 августа текущего года обновление списков зарегистрированных и снятых с регистрационного учета мы производили еженедельно. С 1 сентября эти корректировки производились ежесуточно", - заключил Горовой.