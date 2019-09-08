Около 200 человек попытались проголосовать онлайн без регистрации на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 200 человек, не зарегистрированных в онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму, обратились в колл-центр с просьбой вернуть их электронные бюллетени. Попытки обмана были совершены после сбоев в системе, сообщил в воскресенье журналистам руководитель электронного штаба при Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва Илья Массух.

"Было несколько звонков после сбоя, когда мы сказали, что все восстановилось. Было около 200 звонков в колл-центр. Люди говорили, чтобы мы вернули им их бюллетени. Однако все эти люди не были зарегистрированы в системе электронного голосования. Мы ожидали таких моментов, для нас это не было неожиданно. Каждый звонок мы разбираем с оперативной группой", - сказал Массух.

Ранее заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко сообщал ТАСС, что в работе системы произошло два сбоя. В результате первой неполадки голосование было приостановлено на один час. После устранения причины произошел второй сбой и голосование было повторно приостановлено. Полностью восстановили систему около часа дня.

Эксперимент по электронному голосованию проводится 8 сентября впервые в РФ на выборах депутатов Московской городской думы 7-го созыва. Он проходит в трех округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Заявки на участие в электронном голосовании подали более 12 тыс. человек. В целом выборы в столичный парламент в единый день голосования 8 сентября проходят в 45 одномандатных округах. Было зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

В Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20:00.