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Единый день голосования - 2019
Обновлено 

Памфилова заявила, что "Голос" продублировал на карте нарушений 30 жалоб за прошлые годы

Глава Центризбиркома допустила, что движение "подводят недобросовестные корреспонденты"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Движение "Голос" на своей карте нарушений на выборах опубликовало уже около 30 жалоб, поданных на самом деле в ходе голосований прошлых лет. Об этом в воскресенье сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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Она отметила, что сотрудники ЦИК анализируют составляемую движением карту нарушений. По ее словам, "вдруг оказалось, что организация "Голос", к которой все так прислушиваются", в особенности за рубежом, размещает записи с прошлых выборов. "В основном много совпадений с 2014 годом", - уточнила она.

"Вот на 17 часов сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого", - сказала она, добавив, что мониторинг карты продолжается. Памфилова при этом заметила, что к "Голосу" прислушиваются и в ЦИК. "Они во многом нам помогают выявлять нарушения", - сказала Памфилова.

"Ранее "Голос" уже уличали в применении данной методики на выборах президента России, мэра Москвы в 2018 году, на отдельных региональных выборах", - напомнила Памфилова, допустив, что движение "подводят недобросовестные корреспонденты".

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Новость обновлена (18:50 мск) - добавлены высказывания главы ЦИК

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2019
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