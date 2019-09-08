Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах после обработки 1,27% протоколов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 54,65% после обработки 1,27% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.

Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин набирает 35,88% голосов, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов - 7,71%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Предвыборная кампания в регионе

47-летний Олег Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта после отставки прежнего руководителя субъекта Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Избирком региона назначил выборы главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай на единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

За время предвыборной кампании о намерении участвовать в выборах главы региона заявляли восемь кандидатов. На выборах главы Республики Алтай время подачи документов для регистрации истекло 24 июля 2019 года. Кандидаты в числе прочих документов обязаны были представить в избирком региона не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона - 7% от общего числа депутатов.

Кандидат от КПРФ, депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин сдал подписи первым, вторым это сделал кандидат от ЛДПР, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов, третьим сдал подписи врио главы региона Олег Хорохордин. Их подписи были проверены и приняты избиркомом, они получили право участвовать в выборах главы региона в сентябре.

Не смогли набрать необходимого количества подписей бизнес-омбудсмен республики Леонид Ефимов от "Справедливой России" и директор Майминского сельскохозяйственного техникума Александр Чеконов (партия "Зеленые"). Не сдали необходимые документы предприниматель Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - власть народу"), предприниматель Мерген Теркин (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров) и предприниматель Александр Транов ("Гражданская инициатива").

О крупных нарушениях во время предвыборной компании не сообщалось. Избирком региона сообщали лишь о возможных нарушениях, допущенных при опубликовании в газетах "Родина Алтайым", "Листок" в Кош-Агачском районе" и "Ажуда".