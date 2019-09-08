Кандидат от ЛДПР лидирует в Хабаровском крае на довыборах в Думу

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев набирает 38,82% голосов после подсчета 20,56% протоколов на довыборах депутата Госдумы в Хабаровском крае, следует из данных Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ набирает 22,79%, от "Единой России" - 12,88%, от "Коммунистов России" - 3,07%, от Партии роста - 1,69%, от партии "Родина" - 2,02%, от Партии пенсионеров - 3,33%, от "Патриотов России" - 2,12%. За кандидата от партии "Зеленые" голоса отдали 2,77%, за кандидата от партии "Справедливая Россия" - 5,23%.

На выборы депутата Госдумы зарегистрированы 10 человек: кандидат от "Справедливой России" доктор исторических наук Татьяна Ярославцева, кандидат от КПРФ политолог Николай Платошкин, кандидат от ЛДПР помощник депутата Госдумы Валерия Селезнева по работе в Еврейской АО Иван Пиляев, кандидат от "Коммунистов России" офис-менеджер торговой компании Zepter International Владимир Титоренко, заместитель генерального директора по внешним связям ООО "Прима Медиа" (учредитель информационного агентства "Прима Медиа") Андрей Швецов от Партии роста, кандидат от партии "Зеленые" заместитель председателя регионального отделения партии в Хабаровском крае Андрей Петров. От "Единой России" кандидатом зарегистрирована певица и композитор Виктория Цыганова, от партии "Родина" - заместитель гендиректора ООО "Каргогрупп" Владимир Воробьев, от Партии пенсионеров - директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко и Олег Котов от партии "Патриоты России".

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили дополнительные выборы депутата Госдумы, выборы депутатов Законодательной думы края, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирали главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента.