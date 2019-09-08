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ЦИК: попытки лиц с криминальным прошлым стать членами избиркомов становятся тенденцией

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме заинтересованы, чтобы комиссии всех уровней были очищены от криминальных связей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что люди с криминальным прошлым пытаются стать членами избиркомов, чтобы помогать "близким по криминальной деятельности" участвовать в выборах.

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"Что касается членов самих избирательных комиссий - есть тенденция и желание прорваться в составы комиссий разного уровня людей с сомнительными, криминальными "хвостиками", чтобы потом, обладая правами [членов избиркомов] проводить своих близких по криминальной деятельности, своих собратьев", - сказал Памфилова.

Она отметила, что это является "очень опасной тенденцией". "Мы очень заинтересованы, чтобы комиссии всех уровней были очищены от криминальных связей, которые могут привести к очень негативным последствиям", - добавила глава ЦИК.

При этом она подчеркнула, что МВД оказывает помощь и предоставляет необходимую информацию, которая позволяет не допускать лиц с криминальным прошлым до работы в избиркомах разных уровней.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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