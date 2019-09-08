Явка на довыборы депутата Госдумы от Орловской области на 18:00 составила 38,97%

ОРЕЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на дополнительные выборы депутата Государственной думы от Орловской области, по данным на 18:00 мск, составила 38,97%. Об этом журналистам сообщила председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина.

"На 18:00 мск явка избирателей составляет 38,97%. В абсолютных числах это более 243 тыс. человек", - сказала она.

В 2016 году, когда проводились выборы в Госдуму, явка на 18:00 мск составила 44,96%.

Мандат в нижней палате парламента освободился после смерти Николая Ковалева, который с 1999 года являлся депутатом Госдумы нескольких созывов. На пост претендуют Иван Дынкович от КПРФ, от "Коммунистов России" - Михаил Орлов, от ЛДПР - координатор орловского регионального отделения партии Роман Неверов, от "Яблока" - Валерий Чудо, от "Единой России" - Ольга Пилипенко, от "Справедливой России" - Руслан Перелыгин, от Партии пенсионеров за социальную справедливость - Олег Тимохин и от "Родины" - Сергей Кузнецов.