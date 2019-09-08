Комиссия Думы рассмотрит данные о вмешательстве в выборы со стороны Google и Facebook

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ тщательно изучит данные о вмешательстве в выборы в России со стороны компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором. Об этом заявил в воскресенье парламентским журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

"Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - сказал парламентарий.

Пискарев напомнил, что депутаты ранее уже направили запросы, чтобы получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве во внутренние дела страны, и, после их изучения, намерены пригласить представителей соответствующих компаний на заседание комиссии "для пояснений".

Он попросил также и другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства. "Они обязательно будут нами рассмотрены", - заключил политик.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил журналистам, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины. Роскомнадзор ранее предупредил Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Как заявил в свою очередь первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.