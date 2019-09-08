Шумков лидирует на выборах главы Курганской области после обработки первых протоколов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков набирает 81,4% голосов на выборах главы региона после обработки 0,1% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте - кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,04% голосов. Третье место у Татьяны Майбороды от "Справедливой России" - она набирает 3,62% голосов. Четвертым идет Юрий Ярушин с 3,1%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин, который после отставки с поста губернатора в октябре 2018 года вошел в совет директоров АО "Атомредметзолото" (входит в Росатом).

8 февраля 2019 года областная дума приняла изменения в закон "О выборах губернатора Курганской области", которые предполагают возможность самовыдвижения кандидатов. 12 июня врио губернатора Шумков объявил о самовыдвижении.

Всего избирательная комиссия Курганской области зарегистрировала четырех кандидатов: второго секретаря Курганского обкома КПРФ, депутата Курганской городской думы Якова Сидорова, выдвинутого от КПРФ, координатора Курганского регионального отделения ЛДПР, депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина, директора института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяну Майбороду от "Справедливой России" и врио главы региона Вадима Шумкова как самовыдвиженца. "Единая Россия" заявила о поддержке кандидатуры Шумкова.