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Единый день голосования - 2019
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Врио губернатора Оренбургской области лидирует на выборах после подсчета первых протоколов

По данным ЦИК, на втором месте - кандидат от КПРФ Максим Амелин, третье место у Сергея Яцыны от "Справедливой России"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона с 70,14% голосов после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте - кандидат от КПРФ Максим Амелин (20,38%), третье место - у Сергея Яцыны от "Справедливой России" (3,79%), на четвертом месте - Анатолий Кобзев ("Коммунистическая партия социальной справедливости") (1,42%). Замыкает пятерку Константин Горячев от "Демократической партии" (0,95%).

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Теги
Оренбургская областьПаслер, Денис ВладимировичЕдиный день голосования - 2019
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