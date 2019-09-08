Избирательные участки завершили работу в ряде регионов на Юге России и в Поволжье

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в ряде регионов на Юге России и в Поволжье, где местное время на час отличается от столичного. Голосование продолжается только в регионах, находящихся в московском часовом поясе и в Калининграде. Ранее голосование завершилось в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Голосование в 19:00 мск завершено в пяти регионах Поволжья. В Башкирии, где выбирают главу республики, участки закрылись на час позже (в 21:00 по местному времени), чем обычно, - такое решение принял весной этого года парламент республики. Центризбирком Башкирии проводит проверку по нескольким нарушениям. В избирательной комиссии отмечали, что в целом единый день голосования прошел спокойно, избиратели были достаточно активны.

Также участки закрылись в Удмуртии, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях. Здесь проходили выборы различного уровня, в том числе довыборы депутатов заксобраний, депутатов городских дум и советов депутатов в муниципальных образованиях. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, в этих регионах выявлено не было.

На Юге России голосование завершено в Астраханской и Волгоградской областях, где избирают губернаторов. В Астраханской области за два часа до закрытия избирательных участков (на 18:00 местного времени или 17:00 московского) явка составила 28,95%, всего проголосовали 211 тыс. 957 человек. На прошлых выборах губернатора, которые прошли 14 сентября 2014 года, явка на 18:00 составляла 32,95%.

В Волгоградской области, где также избирают депутатов облдумы, явка на 18:00 местного времени составила 33,98%, на предыдущих выборах пять лет назад она была 31,75%. Существенных нарушений не выявлено, но не обошлось без инцидентов: умер один из кандидатов в депутаты - представитель КПРФ Вадим Чистяков, которому было 49 лет. Ранее глава Волгоградского облизбиркома сообщал на видеоселекторе с ЦИК, что смерть кандидата не связана с избирательным процессом, он умер в магазине.

На Урале завершились выборы глав Курганской и Челябинской областей, идет подсчет голосов. По данным региональных избиркомов, серьезных нарушений не выявлено.

Первые итоги в Сибири

В Забайкальском крае, где участки закрылись четыре часа назад, на выборах главы региона лидирует врио губернатора Александр Осипов, пошедший на выборы как самовыдвиженец, - он набирает по итогам обработки 50,59% протоколов 90,15% голосов. Это абсолютный рекорд для губернаторских выборов в крае.

Осипов, комментируя итоги выборов, отметил, что в случае окончательной победы сосредоточится на проектах, связанных с интеграцией региона в Дальневосточный федеральный округ, и реализации национальных проектов. Также он пообещал улучшать управленческую структуру. "Недостаточно специалистов, но мы будем эту проблему решать", - сказал Осипов в эфире телеканала "Россия 24".

В Новосибирске после обработки 10,65% протоколов на выборах мэра, которые прошли при рекордно низкой явке, лидирует действующий глава города Анатолий Локоть с 50,99% голосов. За полчаса до закрытия участков явка составила 19,13%. Представители КПРФ, от которой выдвигается Локоть, предложили пересмотреть законодательство и перенести единый день голосования на другое время, чтобы избирательная кампания не проходила в период отпусков и дач.

"Танец кандидатов" и медосмотры

В Липецкой области, где продолжается голосование, художественный руководитель одного из самых знаменитых в регионе коллективов - государственного Театра танца "Казаки России" - Леонид Милованов по просьбе журналистов станцевал в пресс-центре областной избирательной комиссии танец "пяти претендентов в губернаторы". Он также рассказал, что коллектив театра проголосовал на выборах в полном составе. "Голосовали на разных участках, после этого уезжаем в Нарьян-Мар: там у нас 12 сентября уже концерты", - добавил Милованов.

Жители села Широкое, которое входит в состав Севастополя, в воскресенье могут не только проголосовать на выборах, но и попасть к узким медицинским специалистам, которые проводят выездной прием. В команде медиков приехали онколог, специалист УЗИ и другие врачи.

"Здорово, что наши медики параллельно организовали мероприятие. Оно позволяет на одном месте людям, проживающим здесь, пройти большое количество специалистов, к которым надо долго ожидать записи", - отметил врио губернатора Михаил Развожаев.

Продолжается голосование и на Кавказе. На избирательных участках Ставропольского края, где выбирают губернатора, впервые работают общественные наблюдатели - около 2,5 тыс. человек. В Кабардино-Балкарии на выборах депутатов парламента шестого созыва задействованы волонтерские организации, в частности, 60 волонтеров выезжают по адресам маломобильных граждан и помогают им проголосовать.