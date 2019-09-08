Явка избирателей на выборах губернатора Курской области на 18:00 составила 36%

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на участках в Курской области в ходе выборов главы региона к 18:00 мск достигла 36%, что на 3,3% больше в сравнении с аналогичными результатами, зафиксированными в это же время избиркомом области на выборах губернатора в 2014 году, сообщили в воскресенье журналистам в облизбиркоме.

"По данным, поступившим в избирательную комиссию Курской области к 18:00, на выборах губернатора Курской области 8 сентября активность избирателей в среднем по региону составляет около 36%", - сказали в облизбиркоме. В 2014 году на аналогичных выборах в области в это время явка составила 32,7%.

Наиболее активно голосование идет в Глушковском (70%), Горшеченском (57,42%), Щигровском (53,80%) районах.

В единый день голосования в Курской области проходят 32 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора региона. Для голосования на территории региона открыты свыше 1,1 тыс. участков.

На должность губернатора Курской области претендуют пять кандидатов: выдвинутый региональным отделением "Единой России" врио главы региона Роман Старовойт, директор туристического агентства Татьяна Черникова (партия "Зеленые"), зампредседателя постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии регионального парламента Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в области Владимир Фирсов (КПРФ) и правозащитник Николай Карцев ("Справедливая Россия").