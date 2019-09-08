Врио главы Республики Алтай доволен явкой на выборах в регионе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин доволен явкой на выборах главы региона, которая составила 44,21% на 18:00 местного времени.

"Это хороший показатель. Многие принимали участие в акциях, организованных общественной палатой, фотографировались на участках, рассказывали о выборах своим друзьям и знакомым, плюс солнечная погода, конечно, также способствовала повышению явки", - сказал Хорохордин журналистам.

Он поблагодарил жителей республики, пришедших на избирательные участки, отметив, что активнее всего голосовали сельские и высокогорные районы. Хорохордин отметил, что серьезных нарушений зафиксировано не было.

В 20:00 (16:00 мск) в Республике Алтай закрылись все 236 избирательных участков, началась процедура подсчета голосов. Явка на 18:00 (14:00 мск), по данным регионального избиркома, составила 44,21%.

На должность главы региона претендуют депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый "Единой Россией". После обработки 1,27% протоколов Хорохордин лидирует с 54% голосов. Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин набирает 35,88% голосов, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов - 7,71%. Для победы в первом туре необходимо набрать 50%+1 голос избирателя.

Также в регионе в единый день голосования 8 сентября проходят выборы депутатов Госсобрания Эл Курултай.