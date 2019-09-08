Выборы губернатора Петербурга проходят в спокойной обстановке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко сообщил, что выборы губернатора города проходят в спокойной обстановке, поступило всего пять обращений от избирателей.

"В Санкт-Петербурге сейчас проходит голосование по выборам губернатора в 110 муниципальных образованиях. Выборы по губернатору Петербурга проходят в спокойном режиме", - сказал Миненко по видеосвязи с информцентром Центризбиркома России в воскресенье.

По его словам, в ходе выборов губернатора Петербурга поступило всего пять обращений от избирателей. "Они рассмотрены и носят такой технический характер. Это не жалобы даже, а обращения, которые рассмотрены и удовлетворены", - уточнил глава горизбиркома.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят в единый день голосования. В них принимают участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Выборы губернатора организованы на 1944 участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют загородными. Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков ждут избирателей-петербуржцев в Псковской области. Жители Петербурга могут проголосовать на выборах губернатора еще на 30 цифровых участках в Москве.

Активность избирателей

Голосование на выборах губернатора и депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге к середине дня стало более активным - к горожанам, проводившим выходные дома, присоединились дачники, которые возвращаются со своих участков. По данным горизбиркома, явка на 15:00 мск составила 16,26%.

Как отмечают наблюдатели, выборы проходят без существенных нарушений. "На наш взгляд, выборы проходят спокойно, существенных нарушений на данный момент мы не видим. Все сообщения с избирательных участков, что идут нестандартные ситуации, оперативно рассматриваются комиссией <...> В подавляющем большинстве случаев эта информация о нарушениях не подтверждается", - сообщил журналистам член петербургского горизбиркома Юрий Кузьмин. Он отметил, что на загородных участках нарушений также не зафиксировано.

В утренние часы на выборы шли семьи с детьми. В Приморском районе участок посетили одновременно две многодетные семьи.

Семья Ларкиных, которая воспитывает 10 детей, неоднократно участвовала в конкурсах разных уровней и городских мероприятиях. Родители стараются раскрыть творческие способности каждого ребенка и воспитать в них гражданскую ответственность. "Как жители, которые чувствуют свою ответственность перед городом, сегодня мы вместе пришли на голосование, чтобы сделать свой выбор. Мы стараемся активно участвовать в жизни Петербурга и тому же учим своих детей", - рассказал ТАСС глава семьи Дмитрий Александрович.

В семье Кургачевых воспитывается шесть несовершеннолетних детей. Мама - Светлана является волонтером благотворительной общественной организации "Продвижение". Отец - Владимир Кургачев работает в сфере телекоммуникаций. Родители стараются уделить максимальное внимание образованию своих детей с раннего возраста. "Мы жители нашего города, и нам небезразлично, кто будет им управлять, делать Петербург лучше и стабильнее. Это долг каждого петербуржца - прийти сегодня на участок и проголосовать", - сказал Светлана журналистам после голосования.

Выбор для развития

В середине дня на своих участках проголосовали известные петербуржцы, в числе которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая имеет петербургскую прописку и всегда голосует на выборах различного уровня, и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Для меня важно было проголосовать, потому что я гражданин России, и в какой-то мере выбор что-то решает", - сказал он журналистам.

Пиотровский отметил, что от нового руководства города он ждет решения ряда задач. "Есть несколько вещей, которые важны в той сфере, где я работаю. Мы создаем новый Петербург, чтобы не задохнулся наш исторический центр. Сейчас создаются очень важные урбанистические решения", - добавил он.

Голосование на дому

Пожилые петербуржцы, которые по состоянию здоровья не покидают свои квартиры, подали заявки на голосование на дому. "Мы сделали запрос в комитет по социальной политике, на учете по Санкт-Петербургу состоит 150 тыс. человек - люди с ограниченными возможностями по здоровью, пожилые люди, которые просто не выходят из дома по состоянию здоровья. Из них 73 тыс. сделали заявки по надомному голосованию", - рассказал журналистам член совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

Для многих приход представителей избиркома и наблюдателей стал поводом для воспоминаний, как проходили выборы во времена их юности. Энгелина Васильевна Борисова 1924 года рождения из Приморского района отметила, что ей понравились представители избирательной комиссии - "ребята молодые, вежливые". Заполнив бюллетень, она вспомнила, как голосовала в 1940-е годы в городе Чарджоу (Туркмения), и на выборах их угощали пловом и жареной рыбой.

Во второй половине дня на выборы стали приходить люди, которые проводили выходные на дачах, но успели вернуться, чтобы проголосовать. На участок на Таврической улице в центре Санкт-Петербурга пришла пожилая избирательница и предъявила охране на входе объемную сумку с кабачками. "Я приехала прямо со своей дачи в Синявино, потому что считаю нужным проголосовать на выборах губернатора", - сказала она.