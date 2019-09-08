Явка на выборах в Брянскую областную думу на 18:00 составила 40,79%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборы депутатов Брянской областной думы по данным на 18:00 мск составила 40,79%, что на 1,88% меньше, чем на выборах в облдуму в 2014 году. Об этом говорится на официальном сайте избирательной комиссии Брянской области.

"Явка на 18:00 - 40,79%", - говорится в сообщении.

В 2014 году, когда проводились выборы депутатов Брянской облдумы шестого созыва, явка на 18:00 составила 42,67%. По данным региональной избирательной комиссии, из 60 депутатов половина будет избрана по партийным списка (пропорциональная система). Еще 30 распределят по одномандатным округам, 10 из них - в Брянске (мажоритарная система). Для попадания в облдуму по пропорциональной системе необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

По одномандатным округам выдвинуто 142 человека, зарегистрировано - 114. В выборах в облдуму участвуют пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Гражданская платформа", "Справедливая Россия".