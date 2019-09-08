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Единый день голосования - 2019

Информация о якобы вбросах на выборах главы Ставрополья не подтвердилась

По поводу вбросов поступили три обращения

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы совершенных вбросах бюллетеней на трех избирательных участках Ставропольского края не подтвердилась в результате проверки. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

Ранее в избиркоме сообщали об обращении по факту якобы вброса бюллетеней на одном из участков в Пятигорске, поселке Иноземцево и Кочубеевском районе.

"Были три обращения по поводу якобы вбросов, после проверки ни одно из сообщений не нашло подтверждений", - сообщил он журналистам.

В Ставропольском крае в воскресенье проходят выборы губернатора, работают 1283 избирательных участка, общее число избирателей превышает 1,89 млн человек.

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РоссияСтавропольский крайЕдиный день голосования - 2019
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