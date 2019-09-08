Калиматов считает основными задачами улучшение качества жизни в Ингушетии и безопасность

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Избранный в воскресенье глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает своими главными задачами обеспечение безопасности в регионе и улучшение качества жизни людей.

"Наша главная задача - это безопасность, улучшение качества жизни, благополучие и здоровье наших граждан. Ведущей силой в этих преобразованиях будут жители нашей республики. Уверен, общими усилиями мы сумеем достичь высоких экономических показателей, и, станем в ряд с передовыми регионами нашей великой страны", - цтирует Калиматова пресс-служба главы Ингушетии.

По его словам, ключевую роль в достижении этих целей сыграет реализация нацпроектов в республике. "В соответствии с майским указом президента страны, в рамках реализации национальных проектов нам предстоит большая работа по качественному повышению уровня жизни нашего народа. Нужно придать экономике большую конкурентоспособность на основе цифровизации и инновационных технологий, вывести на современный уровень сельскохозяйственное производство, продолжить реформы в сфере образования и системе медицинского обслуживания населения", - добавил глава региона.

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии 8 сентября избрали на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, выдвинутого "Единой Россией". За него проголосовали 27 из 31 депутата.