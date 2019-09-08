Московский омбудсмен не получила ни одной жалобы на доступность избирательных участков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева не получила жалоб на отсутствие доступной среды на избирательных участках в Москве в ходе голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

"Мы посетили десять участков на предмет доступности для людей с инвалидностью и пришли к выводу, что они в полном объеме доступны. Пожалуй, это в первый раз, на прошлых выборах мы давали свои рекомендации - не все участки были приспособлены, многие были на втором этаже, не было возможности туда пойти проголосовать для людей с инвалидностью. В этот раз практически замечаний у нас не было. По поводу доступности у нас нет ни одного обращения", - сообщила омбудсмен в воскресенье ТАСС.

Она уточнила, что все проверенные аппаратом избирательные участки были расположены на первых этажах, а в случае, если участок все же находится на втором этаже, избиратель с инвалидностью может проголосовать на дому.

Потяева добавила, что в целом голосование в Москве проходит в спокойной обстановке. Аппарат уполномоченного в воскресенье осуществлял контроль за следственными изоляторами, психоневрологическими интернатами и психиатрическими больницами, все сотрудники аппарата были закреплены за определенным учреждением. "СИЗО закончили голосование уже около 11:30. Учреждения для людей, дееспособных, но с ментальным заболеваниями, закончили голосование где-то к 15:00", - сказала Потяева.

Выборы в Мосгордуму проходят 8 сентября по 45 одномандатным округам. В столице порядка 7,3 млн избирателей. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20:00.