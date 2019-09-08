Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Валерий Лимаренко, который занимает пост врио губернатора Сахалинской области, сохраняет лидерство на выборах главы региона с результатом 57,57% после обработки 91,63% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

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На втором месте депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) с результатом 23,21%, на третьем - депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), он набирает 7,46%. На четвертом - первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин с 5,7%, на пятом - глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин с 2,22%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.