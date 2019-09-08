Избирательные участки закрылись в Центре, на Северо-Западе и Юге России

В Севастополе, где с помощью КОИБ голосование проходило на 177 из 180 участков, после завершения голосования пройдет жеребьевка: определятся те участки, где вручную будет проведен повторный подсчет результатов.

На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале ведется подсчет голосов. На выборах губернаторов восточных регионов страны уже определились первые лидеры - Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Александр Осипов в Забайкальском крае.

ТАСС, 8 сентября. Голосование завершается в регионах России. Участки закрылись на всей территории страны кроме Калининграда, где из-за разницы во времени волеизъявление избирателей будет проходить до 21:00 мск. Здесь выбирают 41 депутата в трех городских округах - Озерском, Светловском и Янтарном. Еще в шести муниципалитетах проходят довыборы по 12 избирательным округам.

Эта мера необходима для того, чтобы гарантировать корректность подсчета. В Краснодарском крае перед выборами впервые была задействована система интернет-информирования: людей приглашали на выборы через контекстную рекламу. Современные технологии позволяли автоматически определять местонахождение человека и передавать ему информацию только о тех кампаниях, которые идут в его муниципалитете.

Как сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, где в воскресенье проходят выборы в городские думы Таганрога, Азова и Батайска, голосование проходило в спокойной обстановке. "Существуют, конечно, споры и недопонимание между членами участковых комиссий, наблюдателями. Но это обычный рабочий процесс", - рассказал он.

Калининградская область продолжает голосовать

В Северо-западном федеральном округе закрылись все участки, кроме Калининградской области, где из-за разницы во времени голосование будет проходить до 21:00 мск. Здесь сегодня выбирают 41 депутата в трех городских округах - Озерском, Светловском и Янтарном, еще в шести муниципалитетах проходят довыборы по 12 избирательным округам.

Явка избирателей на выборах губернатора Мурманской области на 18:00 мск составила 31,95% против 27,70% на аналогичное время в 2014 году, сообщили ТАСС в облизбиркоме.

По данным избиркома Вологодской области, где также выбирают губернатора, к этому же времени проголосовало 33,88% или 316,525 тыс. человек. Явка на 18:00 на прошлых губернаторских выборах составляла 25,57%. В Новгородской области на довыборы депутата в Госдуму от региона к 18.00 мск пришло чуть более 20% избирателей.

Подсчет результатов в Сибири

В регионах Сибири продолжается подсчет голосов. Первые результаты - по итогам обработки 1,27% протоколов - озвучены в Республике Алтай. Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин набрал 35,88% голосов, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов - 7,71%, а лидирует выдвинутый "Единой Россией" врио главы региона Олег Хорохордин, он набирает 54,65% голосов. Комментируя первые итоги выборов журналистам, Хорохордин воздержался от озвучивания планов, ограничившись оценкой голосования и благодарностями избирателям. "Активнее всех сегодня голосовали традиционно сельские жители, в том числе и высокогорные районы, но и в Горно-Алтайске на участки шли семьями, голосование прошло в доброжелательной атмосфере и без серьезных нарушений", - сказал Хорохордин.

В Новосибирске, крупнейшем российском муниципалитете, выбирали мэра города. Голосование прошло при низкой явке - за полчаса до закрытия участков она составила чуть более 19%. По итогам обработки 40,5% голосов лидирует действующий мэр Анатолий Локоть, выдвинутый КПРФ, он набирает 50,47%. Его ближайшие конкуренты - самовыдвиженец Сергей Бойко (17,47%) и представитель ЛДПР Евгений Лебедев (10,27%).

О нарушениях

По данным представителей Общественных палат в регионах, серьезных нарушений в округах не зафиксировано. Как отметил председатель комиссии по общественному контролю и реализации избирательных прав Общественной палаты Курской области Александр Терновцов, наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах губернатора Курской области. За соблюдением закона при проведении голосования и подсчете голосов в регионе следят свыше 1,1 тыс. общественных наблюдателей.

"Мы организовали в Общественной палате ситуационный центр, горячую линию, и за неделю до выборов нам уже звонили десятки людей, уточняли местонахождение избирательного участка, как можно организовать голосование не по месту жительства, были и вопросы социально-бытового характера. Мы от наблюдателей получаем информацию с мест в режиме реального времени, каких-либо тревожных звонков нет, нарушений, которые бы попадали под административную ответственность, на избирательных участках не выявлено", - сказал Владимир Шаповалов - член Общественной палаты Ставропольского края, где в воскресенье выбирали губернатора.