"Единая Россия" разберется в ситуации с депутатом Романовым на выборах в Петербурге

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" разберется в ситуации с якобы применением административного ресурса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге со стороны депутата Госдумы от единороссов Михаила Романова, сообщила на пресс-конференции заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мне пока сложно прокомментировать, что конкретно происходило в Санкт-Петербурге, по каждому такому факту, заявлению, ситуации мы достаточно долго разбираемся. Мы разберем этот факт, если будут другие жалобы и факты. Пока их очень немного в ЦИК, по последним сведениям, там буквально единицы жалоб, которые так или иначе могут быть связаны с представителями "Единой России", - сказала Баталина.

Она напомнила, что в партии действует комиссия по этике, которая может подключиться к данной проверке. По ее словам, для разбирательства в сложившейся ситуации потребуется время, а также объективное рассмотрение инцидента с приглашением самого Романова.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала разобраться с якобы применением административного ресурса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге со стороны депутата Госдумы от "Единой России" Михаила Романова. Во время селекторной связи с избиркомом Петербурга в воскресенье Памфилова обратила внимание на то, что по Фрунзенскому району поступают жалобы на "неблаговидную роль там депутата Госдумы Романова", и предположила, что могло иметь место "противозаконное применение административного ресурса". При этом Памфилова не уточнила, в чем именно заключалось применение административного ресурса со стороны депутата.

В свою очередь зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев утверждал, что "в партии отношение к Романову более чем критическое, это работа не в интересах партии, а против интересов партии".

Суды в Петербурге в рамках единого дня голосования отстранили от участия в работе участковых избирательных комиссий (УИК) 14 сотрудников УИКов, в том числе Фрунзенский районный суд отстранил 13 человек, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Основными причинами для обращения в суд стали фото и видеозаписи у мест выдачи бюллетеней, где ответчики по административным делам пытались проводить агитацию, брали интервью, заглядывали в кабинки для голосования.