В полпредстве в УрФО заявили, что голосование на выборах в округе прошло легитимно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы различных уровней во всех шести регионах Уральского федерального округа (УрФО) прошли легитимно, серьезных нарушений зафиксировано не было. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в округе Борис Кириллов.

"Явка была достаточно хорошая, порядка 40%. Во всех шести регионах округа мы не увидели сколько-нибудь серьезных нарушений. Действительно, выборы прошли легитимно", - сказал он.

Кириллов добавил, что в УрФО проходило три крупных избирательных кампании: довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 в Свердловской области и выборы губернаторов Челябинской и Курганской областей.

По словам заместителя полпреда, главам регионов необходимо будет сосредоточиться на реализации национальных проектов. "Во вторник полпред планирует провести совещание вместе с руководством регионов УрФО, на котором подведет итоги выборов и, очевидно, обозначит ключевые направления и перспективы работы", - отметил он.